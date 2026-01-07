יהושע שני זועם: "בנט מספסר בדם ילדינו" צילום: באדיבות המצלם

יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי הי"ד ויו"ר פורום הגבורה, יצא היום (רביעי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בעקבות דבריו בכנס הדמוקרטיה במכללה האקדמית תל אביב-יפו בנוגע לחלוקת תעודות הוקרה למשפחות שכולות בכנסת.

"נפתלי בנט, שמעתי שאתמול הזדעזעת מהעובדה שמשפחות קדושות מפורום הגבורה ומפורום תקווה קיבלו הוקרה מכנסת ישראל", אומר שני בסרטון. "ובכן, אני אגיד לך מה איום ונורא, אני אגיד לך מר בנט מה לא היה מקום המדינה. לא היה איש ציבור בזוי כמוך שמספסר בדם הבנים שלנו. אנחנו פורום פוליטי? אנחנו פורום של 380 משפחות קדושות שמתוך האבל שלהן קמו לחזק את רוח העם ולקרוא לניצחון מוחלט ולהשבת כל החטופים".

בהמשך דבריו, שני פונה ישירות לבנט, ותוהה מדוע הוא לא ניחם את המשפחות השכולות מקריית ארבע ומדוע לא פנה אליהם לתמיכה. "אתה מפלג את המשפחות השכולות - מימין ומשמאל", הוא מציין ומוסיף: "האם ניחמת אותנו בקריית ארבע? האם הרמת טלפון לצביקה מור ואשתו אפרת לחזק אותם כשבנם היה חטוף במשך שנתיים? הם לא שמעו ממך".

שני טוען כי בנט מנצל את כאב המשפחות השכולות על מנת לקדם את עצמו פוליטית. "אתה זה שעושה פוליטיקה והופך את הבנים הקדושים שלנו לסחורה פוליטית", אמר. "פורום הגבורה ופורום תקווה לדורות יהיו פורום של משפחות קדושות שכל עניינן היה להרים את רוח העם, לחזק את הלוחמים ולהביא לניצחון מוחלט. אתה נפתלי בנט, תושלך לפח האשפה של ההיסטוריה המפוארת של עם ישראל, לשם אתה תגיע. תתבייש".