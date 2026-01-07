ניתוח נתוני הנתינה של הישראלים לשנת 2025 מגלה כי דווקא בשנה של חוסר יציבות ביטחונית, הסולידריות החברתית שוברת שיאים.

על פי נתוני חברת צ'רדי, 432 מיליון ש"ח נתרמו בשנה החולפת - זינוק של 37% לעומת אשתקד (365 מיליון ש"ח). מדובר בתוספת של כ-135 מיליון ש"ח שהתווספו בשנה האחרונה לעמותות, מוסדות חינוך וארגוני חסד בישראל.

שנת 2025 סימנה גם את התרחבות היקף הפעילות וגם את התבגרות השוק. עם 3,931 קמפיינים פעילים ברחבי העולם, הנתונים מעידים על כך שארגונים בוחרים כיום לנהל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף המגיעים לקהלים מדויקים יותר, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים.

שיא היסטורי נרשם השנה בקמפיין של ישיבת חב"ד צפת, שהפך לאחד מגיוסי ההמונים הגדולים שנראו בישראל אי פעם עם גיוס של קרוב ל-100 מיליון ש"ח.

מגמה בולטת נוספת שנרשמה ב-2025 היא עלייה משמעותית בתרומות "Major Gifts" (תורמי קצה) בתוך הפלטפורמות הדיגיטליות.

השנה בלטו מספר "לווייתנים", תורמים אסטרטגיים שהזרימו סכומים גבוהים במיוחד, כאשר התרומה הבודדת הגבוהה ביותר הגיעה לשיא של 7.2 מיליון ש"ח.