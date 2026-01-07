דוד רגב, נציב פניות הציבור של הרשות השנייה, קורא לערוץ 14 להגביל את תגובותיה של אילה בן גביר, אשת השר לביטחון לאומי, כשהיא משתתפת כחברת פאנל בערוץ.

בתגובה לתלונה שהוגשה נגד שילובה של בן גביר בפאנל כתב רגב: "אין בדין החל על הרשות השנייה השתתפות של קרוב משפחה של נבחר ציבור כמשתתף או חבר פאנל בתוכניות בערוצי הטלוויזיה והרדיו המפוקחים על ידי הרשות השנייה. מכאן ששילובה של איילה בן גביר אינו עומד בניגוד לכללים אך בוודאי שנתון לפיקוח מבחינת תוכן הדברים הנאמרים, לרבות לעניין מניעת תמעמולה מפלגתית".

רגב המליץ לערוץ 14 כי "במקרים בהם הדיון יעסוק באופן ישיר או ברור בפעילותו, במדיניותו או בהתבטאויותיו של בעלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, היא תימנע מלהשתתף בדיון ולהביע את עמדתה בשל זיקתה האישית לשר. בנוסף אני ממליץ לעגן את השתתפותה בהסכם ניגוד עניינים".

נזכיר כי בן גביר עצמה הגיבה במתקפה לתלונה שהוגשה נגדה. "הצטרפתי כפאנלסטית בתוכנית של ברגודו ושלזינגר בערוץ 14. זה קפץ רע לאיזה איש פחדן, ספק שמאלני ספק שובניסט, שהיה לו קשה לעכל שאישה דתיה ימנית מצטרפת לפאנל בערוץ הימני היחיד, ורץ להגיש תלונה לרשות השנייה בשם הגנרי והמאוד מאוד אמין- 'אנשי ימין'. דאגתו היא שישמעו בפאנל גם את הדעות שלי כי אני אשתו של איתמר".

לדבריה, היא גאה להיות רעייתו של השר בן גביר, אך לא פחות מכך - אדם עצמאי: "אני אילה. כן, ממש מישהי עם דעות ומחשבות עצמאיות שמגדלת ילדים, לומדת ומלמדת ואפילו מסוגלת לשתף בתובנות. אבל לאותו אדם שפל ופחדן עצם זה שאני אישה ימנית, ובטח אשתו של, אמור לזרוק אותי למטבח ולהשאיר אותי שם".

היא השוותה את המקרה לדמויות תקשורתיות אחרות הקשורות לפוליטיקאים, ואמרה: "אותו איש טרחן שהגיש תלונה נגד השתתפותי בתוכנית, משום מה לא הגיש נגד השתתפות והגשת תוכנית של מיכאל האוזר הבן של.. של ליאור שליין בן זוגה של מירב מיכאלי, של גאולה אבן אשתו של גדעון סער ועוד אנשים שהפלא ופלא - קשורים בקשר חזק לפוליטיקאים".

לדבריה, אם נאסר על בני זוג של אישי ציבור להופיע בתקשורת, אז "אסור לכולם, אפילו אם הם גברים או שמאלנים או גם וגם".

שי גליק מנכ"ל בצלמו הגיב להחלטת הרשות השנייהף "מדובר בהחלטה הזויה ומגוחכת. כולם יודעים שהגברת איילה בן גביר הינה בת זוגתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כמו שמעולם לא נאסר על גאולה אבן סער לדבר על נושאים שקשורים בבן זוגה שר החוץ סער היה מצופה גם במקרה הזה. אולם מתברר שיש דין אחד לכולם ודין אחד לבן גביר. אפנה לרשות השנייה בדרישה לשנות את ההחלטה".