ארגון פרו־פלסטיני "פאל־עוודה", הפועל בניו יורק ובניו ג'רזי, מתכנן לערוך מחר (יום חמישי) הפגנה בשכונת קווינס בניו יורק המכוונת נגד אירוע בקהילה היהודית לקידום רכישת נכסי נדל"ן בהתנחלויות ביהודה ושומרון.

בהודעה שפרסם הארגון נכתב: "לא למתנחלים על אדמה גנובה" ו"עצרו את המכירה של אדמה פלסטינית גנובה".

הציבור הפרו־פלסטיני אליו הופנתה הקריאה מתבקש להגיע עם דגלים, כאפיות ורעשנים מסוגים שונים, על מנת "להשמיע בקול רם" את המחאה נגד עריכת האירוע במרכז קהילה יהודית.

אישי ציבור יהודים בניו יורק הביעו דאגה מההפגנה המתוכננת, בציינם שבהפגנות דומות בעבר הונפו דגלים של ארגוני טרור והתפתחו עימותים אלימים בסמוך לבתי כנסת ומוסדות קהילה.

חשש זה גובר על רקע החלטתו של ראש העיר, זוהראן ממדני, לבטל בצו מנהלי את אימוץ הגדרת העבודה של הברית הבין־לאומית לזיכרון השואה (IHRA) לאנטישמיות ואת הצו העירוני נגד קמפיין ה־BDS, צעד שארגונים יהודיים טוענים כי מחליש את ההגנה המוסדית על הקהילה היהודית בעיר.

גם בחוגי הימין בארצות הברית מובע חשש עמוק לעתידה של ניו יורק, על רקע האשמות בדבר מינויים של גורמים איסלאמיסטיים ותומכי טרור, לטענתם, לתפקידי מפתח בממשל העירוני, וכן נוכח מדיניותו האנטי־ישראלית של ממדני.