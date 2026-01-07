בשבוע הקרוב צפוי להתקיים בגלריה "המפעל", נכס עירוני בלב ירושלים, אירוע תחת הכותרת "כתיבה ככלי להתנגדות במלחמה".

האירוע מעורר ביקורת ציבורית חריפה בשל תכניו והמרצים המשתתפים בו.

במודעת האירוע נכתב כי אחד המרצים ידבר על דוח שכתב נגד מדינת ישראל. על פי הפרסום, בדוח מואשמת מדינת ישראל בג'נוסייד וברצח עם, וחיילי צה"ל מואשמים בפשעי מלחמה וברצח תינוקות בהיקפים חריגים.

בנוסף, צפוי להשתתף פרופסור שירצה על מחזה שכתב, שבו, על פי הנטען, החרדים מוגדרים "עלוקות".

לטענת גורמים המבקרים את קיום האירוע, מדובר בנכס עירוני שבעבר התגלו בו כתובות "מוות לציונים", וכן התקיימו בו אירועי נכבה, אירועי הסתה נגד חרדים ואירועים של ארגוני שמאל קיצוני.

בעקבות כך פנה ארגון זכויות האדם בצלמו לראש העיר ירושלים, משה ליאון, בדרישה למנוע את קיום האירוע. מנכ"ל הארגון, שי גליק, מסר כי ירושלים מבכה את מות בניה, ובמקום אירועים על גבורתם מתקיים, לדבריו, אירוע שבו הם מואשמים ברצח עם.

גם חברי מועצת העיר, בהם סגן ראש העיר אריה קינג, אלדד רבינוביץ ויוסף חיים מועלם, דרשו את ביטול האירוע. לטענתם, לא ייתכן שנכס עירוני יארח אירועים מסוג זה.

בבצלמו טוענים בנוסף כי תוקף ההקצאה של המקום פג כבר לפני שנה, וכי למרות זאת הפעילות נמשכת. לטענתם, עיריית ירושלים סירבה להציג את החוזה המעודכן.

מעיריית ירושלים נמסר, "עיריית ירושלים מסתייגת בחריפות משימושים בוטים במונחים פוגעניים כלפי מי מתושבי העיר, הגם שהם חוסים תחת מטריית חופש הביטוי. עיריית ירושלים, בדומה לרשויות מקומיות אחרות, מעניקה תמיכה תקציבית למגוון מוסדות תרבות בעיר, אשר מוכרים כמוסדות תרבות מקצועיים על ידי משרד התרבות עפ"י החוק. בדומה למקרים רבים אחרים, גם במקרה המדובר העירייה אינה מעורבת או שותפה במימון האירוע המוזכר בשאלתכם או בבחירת תוכנו, לא במישרין ולא בעקיפין".