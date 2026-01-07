נתניהו בנגב: נגדיל התיישבות, נגביר משילות עומר מירון, לע"מ; סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (רביעי) סיור בנגב המערבי, במהלכו הציג תוכניות חדשות לחיזוק ההתיישבות, פיתוח כלכלה אזורית ומאבק בפשיעה ובאיומים ביטחוניים.

בסיור השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומנכ"לי משרדי הממשלה.

הסיור החל ביישוב רביבים, בו קיבלו נתניהו, כ"ץ ובן גביר סקירה על פעילות משטרת ישראל למלחמה בהברחות ובחזקת נשק לא חוקי, ובעיקר על פעולתה של משטרת ישראל באזור דרום הארץ.

"אנחנו כאן כדי להחזיר את הנגב למדינת ישראל," אמר נתניהו. "לא מדובר רק בתוכנית לפיתוח והתיישבות, אלא גם בהחזרת חוק וסדר. הנגב משתולל, אבל אנחנו כאן כדי לרסן אותו, וכדי שזו לא תהיה רק בעיה אזרחית אלא גם בעיה ביטחונית. לשם כך אנחנו צריכים להסדיר גם את התושבים הבדואים וזה לא יהיה פשוט. המאבק הפלילי והאיום הביטחוני מתמזגים זה בזה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הסביר את הצורך במבצע "סדר חדש", וטען כי הנגב הופקר במשך שנים רבות, וכי יש לחדש את הריבונות הישראלית במלואה. "נמשיך במבצע בכל רחבי הנגב, במטרה להחזיר את הביטחון לתושבים," אמר בן גביר.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הוסיף כי חיזוק ההתיישבות בנגב הוא חלק מרכזי בהגברת הביטחון הלאומי ובשמירה על הריבונות הישראלית. "הרחפנים שמשמשים להברחות הם איום מיידי על ביטחון האזרחים" ציין כ"ץ, "הממשלה לא תסבול את ההפקרות והפשיעה באזור".