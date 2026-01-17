הדס בר חי, בת 31, עזבה את מערכת החינוך והגיעה לאולפן הפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252 כדי לשתף במסע אישי יוצא דופן: מעבר מקריירה חינוכית לעולם הסטיילינג הרגשי.

את הדרך החדשה החלה דווקא מתוך רגעי תשישות, כשהרגישה שהשגרה שוחקת את זהותה. "מצאתי את עצמי פשוט זורקת על עצמי משהו בבוקר רק כדי לתקתק עבודה", היא נזכרת, ומספרת על התחושה שהקול הפנימי שלה הלך לאיבוד.

בראיון לפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252, הדס חושפת כיצד המראה החיצוני משמש כ"כרטיס ביקור" לנשמה ואיך הבחירות שלנו מול המראה משפיעות על הביטחון והחיוניות שלנו. היא מציעה פרשנות חדשה לעולם הדייטים: לא להתמקד בחיסרון אלא לחיות את הרגע מתוך מלאות. "אני לא רק רווקה, אני עולם ומלואו".

הפרק נותן הצצה מרתקת לשיטה של הדס, המשלבת חוקי סטיילינג יבשים עם עבודה רגשית עמוקה.

היא מדברת על השחרור מהצורך לרצות את הסביבה, על היכולת לאהוב את מה שאנחנו רואות במראה - בלי קשר למידה או למשקל - ועל הכוח של בגד אחד נכון להרים את מצב הרוח ולשנות תפיסת עולם.

הדס חותמת את השיחה במסר של אופנה ושל אמונה: "כשאת מגיעה במלאות ובשמחה שלך, הטוב הזה מושך טוב". חושבים שיש לכם הצעה טובה עבור הדס? מוזמנים ליצור איתה קשר: 0509116150