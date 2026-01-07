השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, באמצעות עורך דינו, עו"ד דוד פטר, הגיש בקשה לבית המשפט לפסול את השופטת דפנה ברק-ארז מלדון בעתירה הנוגעת להדחתו מתפקידו כשר לביטחון לאומי.

הנימוק לבקשה הוא אירוע שהתרחש בראש השנה האחרון בבית הכנסת "היכל משה" בתל אביב, כאשר בעלה של השופטת ברק-ארז, גילה סלידה כלפי השר בן גביר וסיעתו עוצמה יהודית. הוא אף קם ממקום תפילתו והוציא את בנו, במחאה נגד נוכחותו של השר יצחק וסרלאוף.

עו"ד פטר ציין כי מדובר באירוע פומבי, אשר לא הוכחש, וממנו נוצר חשש ממשי למשוא פנים הן במישור האובייקטיבי והן בעין הציבורית. "האירוע מעלה ספקות לגבי יכולת השופטת לדון במקרה זה מבלי שהציבור יחשוב שישנו ניגוד עניינים בין עמדתה הפוליטית לבין פסק הדין שלה", כתב.

לאור זאת, מבקש עורך הדין לפסול את השופטת ברק-ארז מלדון בעתירה, בנימוק שהחשש למשוא פנים, במיוחד כשמדובר במערכת יחסים פוליטית ואידיאולוגית, מהווה פגיעה במראית פני הצדק.

במסגרת בקשתו, הוסיף כי מדובר בניגוד עניינים מובהק, במיוחד כשמדובר בשופטת שלא ציינה את המקרה קודם לכן ובכך יש חשש שמא היא תתקשה לדון בעניינו של השר בהגינות.