דיון שיבוצים התקיים היום בלשכת ראש אגף כוח האדם, בראשות ראש אכ"א, האלוף דדו בר־כליפא. במסגרת הדיון סוכמו מינויים למספר תפקידי רבנות בכירים בצה"ל, בכפוף לאישור חטיבת הסגל וביטחון מידע.

לתפקיד רב פיקוד דרום סוכם רס"ן יוסף מ'. בהתאם לסיכום, הקצין יועלה לדרגת סגן אלוף עם כניסתו לתפקיד.

לתפקיד רב חיל האוויר סוכם הקצין סא"ל אודי ש'. במקביל, לתפקיד רב פיקוד מרכז סוכם סא"ל יוסי ב'.

בנוסף, לתפקיד ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית סוכם סא"ל אריה ה'. כלל המינויים והדרגות מותנים באישור חטיבת הסגל ובאישור ביטחון מידע.

בהודעה מטעם אגף כוח האדם וענף הסגל נמסר כי "המינויים והדרגות מותנים באישור חטיבת הסגל ובטחון מידע", וכן צוין כי מטעמי ביטחון מידע וביטחון אישי אין לנקוט בשמות הרבנים.