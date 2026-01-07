מחוז ירושלים של הרשות הפלסטינית תוקף את פרסום המכרזים על ידי משרד הבינוי והשיכון לבניית 3,401 יחידות דיור במסגרת תוכנית E1, שנועדה לחבר את מעלה אדומים לירושלים וליצור רצף התיישבותי ישראלי ממזרח לבירה.

בהודעתו טוען המחוז כי ישראל מנצלת את העיסוק הבין־לאומי במלחמה בעזה ובמשברים גלובליים נוספים כדי לקדם את "התוכנית הקולוניאליסטית המסוכנת ביותר", שלטענתו הייתה מוקפאת במשך שנים ארוכות בשל לחץ בין־לאומי.

לדברי מחוז ירושלים הפלסטיני, פרסום המכרזים מהווה "נקודת מפנה מסוכנת" שבמסגרתה עוברת מדיניות ישראל משלב התכנון לשלב הביצוע בשטח, במטרה לקבוע עובדות סופיות שיחסמו כל אופק מדיני עתידי לסיום "הכיבוש".

עוד נטען כי תוכנית E1 חותרת לנתק את צפון הגדה המערבית מדרומה, להפוך את יהודה ושומרון לכיסי התיישבות פלסטיניים מנותקים, ולהפריד את "ירושלים הכבושה" מסביבתה הפלסטינית - צעד שלדבריהם ימנע באופן מעשי את הקמתה של מדינה פלסטינית רציפה שבירתה ירושלים המזרחית.

מחוז ירושלים הפלסטיני קבל על "שתיקת" הקהילה הבין־לאומית, שלטענתו מעודדת את ישראל לחצות את כל הקווים האדומים ולהתקדם בתוכניות הייהוד והסיפוח בשטח.

בהודעה הודגש כי "העמידה האיתנה" של העם הפלסטיני על אדמתו מהווה את קו ההגנה הראשון והאחרון מול "התוכניות הקולוניאליות", וכי הזכות הפלסטינית הקבועה איננה מתבטלת בשל מדיניות קביעת עובדות בשטח ותישאר תקפה תמיד.