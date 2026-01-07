במלאת 100 שנים להולדתו של ר' שלמה קרליבך, התקיים בכנסת כנס מיוחד לזכרו בהשתתפות אומנים, תלמידיו ומוקירי דרכו. את הכנס יזם ח"כ צבי סוכות, שסבו היה מתלמידיו של הרב קרליבך.

הרב ד"ר נתן אופיר, מחבר ספרים על הרב שלמה קרליבך, סיפר לערוץ 7 על הכנס. "אנחנו חוגגים היום עם חברי הכנסת, ועם הוותיקים שהקימו את בית אהבה ותפילה בהייט-אשבורי שבסן פרנסיסקו, בהם סבא של ח"כ צבי סוכות. ציינו את היום המיוחד הזה בכנסת תחת הכותרת 'למען אחי ורעי' עם הניגונים והסיפורים של הרב שלמה".

הרב שלמה כץ, רב קהילת שירת דוד באפרת, הוסיף "זהיום שהוא מעין חלום. להביא את האור של ר' שלמה לכנסת ישראל, זה לא דבר פשוט, והתכבדתי ליטול חלק ולהשתתף באירוע. ביום יום התורה של ר' שלמה והניגון שלו הם דברים שמלווים אותנו. סוד הקסם שלו היה שכשהוא פגש אותך הוא ידע שהוא פוגש חלק מאלוקים והוא נפעם מהזכות הזאת".

יו"ר העמותה להנצחת ר' שלמה קרליבך, חיים אורי קוטלר, הסביר מדוע הוחלט לקיים את הכנס בכנסת. "הרוח של ר' שלמה - אחדות, אהבת ישראל, לראות את הטוב באחרים - צריכה להגיע ממקום כמו הכנסת, ומכאן לכל עם ישראל".

יהודה סולומון, סולן להקת המושב, שגדל במבוא מודיעין, סיפר: "זכיתי ללמוד על ברכיו תורה ושירה. חוויתי איך שהוא מלחין ומוציא שירים. אני מסתובב בעולם ומתפלל בשביל קהילות את הנוסח של ר' שלמה שבלעדיו השבת הייתה שבת אחרת לגמרי לכל העולם".

"הרב שלמה פשוט נתן לי את החיים", מוסיפה דינה סולומון, שגם היא הכירה את ר' שלמה. "היינו היפים בקליפורניה בשנות ה-60 כשחזרנו לגור באדמה ופתאום בעלי חטף "התקף יידישקייט" והתחלנו לחפש מה יש לנו בתוך היהדות. פגשנו את ר' שלמה בסן פרנסיסקו ומהרגע הראשון הוא גילה את הלב שלנו. הבנו שיש משהו שמח ועמוק ביהדות שלא ידענו".

יהודה כץ, מוזיקאי וזמר, מתלמידיו של ר' שלמה ציין כי למרות שחלפו 31 שנים מפטירתו, הוא עדיין חי בנשמותיהם של רבים. "מצד אחד הוא הלך לעולמו, מצד שני הוא כאן כל יום ויום. התורה שלו, הניגונים שלו, הוא חי וקיים".