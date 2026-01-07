המתיחות בין ארה"ב ומדינות אירופה סביב גרינלנד גוברת. לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי "ארה"ב זקוקה לגרינלנד מטעמים של ביטחון לאומי", מסר הבית הלבן כי "הנשיא וצוותו דנים במגוון אפשרויות להשגת מטרה חשובה זו של מדיניות חוץ, וכמובן, שימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אופציה העומדת לרשות המפקד העליון".

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי מזכיר המדינה, מרקו רוביו, אמר למחוקקים בתדרוך מסווג ביום שני בקפיטול כי ממשל טראמפ לא תכנן לפלוש לגרינלנד, אך הוא הזכיר במקום זאת את האפשרות לרכוש את האי מדנמרק.

דובר מטעם מחלקת המדינה אמר לרשת BBC כי "ארה"ב להוטה לבנות יחסים מסחריים מתמשכים לטובת האמריקאים ועם גרינלנד. היריבים המשותפים שלנו הפכו פעילים יותר ויותר באזור הארקטי. זוהי דאגה שארה"ב, דנמרק ובעלות ברית בנאט"ו חולקות".

לעומת ההצהרות של ארה"ב, מדינות אירופה עומדות לצד גרינלנד ודנמרק, ומתנגדות לכוונת ארה"ב להשתלט על האי הנמצא בבעלות דנמרק. בהצהרה שפרסמו שש מדינות אירופאיות, בהן בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, פולין, ספרד ודנמרק, נמסר כי "גרינלנד שייכת לאזרחיה, ורק דנמרק וגרינלנד יכולות להחליט בעניינים הנוגעים ליחסיהן". ראש ממשלת צרפת, עמנואל מקרון, מסר כי הוא מתכוון לדון עם מדינות אירופאיות נוספות כיצד להגיב במידה וארה"ב תפלוש צבאית לגרינלנד.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, אמר כי הנושא יידון בפגישה עם שרי חוץ אירופאיים ביום רביעי. "אנחנו רוצים לנקוט פעולה, אבל אנחנו רוצים לעשות זאת יחד עם שותפינו האירופיים", בארו לתחנת "רדיו אינטר" הצרפתית.