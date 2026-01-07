תושב המועצה האזורית בנימין עוכב בשבוע שעבר בשדה התעופה בעיר יאסי שברומניה, לאחר שנאמר לו כי הוא נתון לסנקציות שהטיל עליו האיחוד האירופי.

האיש, שעשה את דרכו לקברו של רבי נחמן מברסלב בעיר אומן שבאוקראינה, נחת ברומניה ביום חמישי האחרון.

עם נחיתתו הועבר המתיישב לאגף ההמראות בשדה התעופה, שם נמסר לו כי נאסר עליו לצאת מהטרמינל והוא יעלה על טיסה חזרה לישראל שתצא ביום שבת. כמו כן נאסר עליו לקבל אוכל שהובא אליו מחוץ לשדה התעופה, לרבות אוכל כשר.

בעקבות פנייה דחופה של לשכת חבר הכנסת עמית הלוי, התקבל אישור לדחות את חזרתו של האיש מיום שבת ליום שלישי. בנוסף, הותר לו לקבל אספקת אוכל כשר לתוך האגף שבו שהה.

לאור העובדה שלא נמצאה בעיר יאסי אפשרות זמינה לאוכל כשר, נרתמו לסייע בית הכנסת שטפנשט שביאס, הפועל בראשות הרב אברהם יעקב סלמון, ובית חב"ד טשרנוביץ בראשות הרב מנחם מנדל גליצנשטיין. השניים דאגו למשלוחי אוכל כשר ואף מיץ ענבים לקידוש, כאשר המשלוח המרכזי הגיע בשבת עצמה באמצעות נהג גוי לאחר נסיעה של כשש שעות.

ביום שלישי האחרון, כמעט שבוע לאחר שנחת ברומניה, שב המתיישב לישראל בטיסה ישירה משדה התעופה ביאסי.