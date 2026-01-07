במד"א מפרסמים את ההודעה הראשונה שהגיעה למוקד לאחר הדריסה בהפגנת החרדים ממנה נהרג הנער יוסף אייזנטל ונפצעו שלושה נוספים.

"בצומת שמגר יש מספר פצועים - אוטובוס דרס כמה נערים, אני ברחתי משם. אני לא רואה מה מצבם", אומר האדם שמדווח למוקד על האירוע.

הבוקר פורסם תיעוד חדש שחשף את הרגעים הדרמטיים שבהם מוקף אוטובוס על ידי עשרות צעירים, שבולמים את התקדמותו.

המפגינים תועדו כשהם מקיפים את האוטובוס מכל צדדיו, חוסמים את דרכו תוך צעקות וניסיונות לפגוע בו. בשלב מסוים, האוטובוס פורץ במהירות קדימה, לתוך קהל המפגינים.

רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

יעקב זימברג, ששהה בזירה, סיפר לחדשות 12: "האוטובוס הגיע, חסמו אותו בחורים. הוא הזעיק עזרה, היה לו קול של ערבי. נגעו לו לווישרים, חסמו אותו ונתנו לו מכות על השמשה. הוא החליט משום מקום ללחוץ פול גז".

דובי כהן, עד ראייה, הוסיף "היו שם כמויות בחורים לפניו. הוא פשוט העיף משם כמויות של בחורים. ראיתי במו עיניים שני בחורים נגררים על הגלגל שלו".

עד ראייה נוסף סיפר "ירקו על הנהג, לא היה לו איך לצאת והוא נכנס בכל החרדים ודרס אותם. אני עפתי הצידה, היו שם עוד שלושה מתחת לאוטובוס. היה שם עוד רחוב, הוא דרס שם עוד שלושה אנשים ועכשיו יש שם ילד דרוס".

שי, שראה את האירוע מתרחש מול עיניו, תיאר כיצד סייע לשוטרים לעצור את הנהג. "נסעתי עם הקטנוע וחסמתי אותו. לאחר עשר שניות כבר השוטרים היו בתוך האוטובוס וניסו. נלחמנו עם הנהג והוא הרים עלינו ידיים".