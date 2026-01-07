השבוע פורסם הספר החדש "שפת הבאר", מאת הרב בועז רויטל, מבכירי רבני ישיבת שבי חברון, בהוצאת 'מעמק חברון'.

הספר מבוסס על שיעורים שנמסרו בישיבה ובמדרשת שירת חברון, ועוסק בעיונים בדברי ה"שפת אמת" על פרשיות השבוע.

בהקדמתו לספר מציין הרב רויטל כי תורתו של ה"שפת אמת", על אף תמציתיותה ולעיתים הרמזים שבה, פותחת פתח להבנת האמת האלוקית בתוך קיום המצוות, חיי הפרט וחיי האומה.

"היסודות שנגלו במהלך הלימוד - אמונה ככוח פנימי, הופעת קדושה בתוך הטבע, ותנועת התחדשות מתמדת - הם ביטוי לחתירה לחשוף את עומק דברי התורה ולברר את שייכותם לחיינו", כתב.

ראש ישיבת שבי חברון, הרב חננאל אתרוג, בירך על הופעת הספר וציין את דרך לימודו המעמיקה של המחבר: "דברי ה'שפת אמת' על פרשות השבוע עמוקים ומופשטים והקיצור הרב מעצים את האתגר בהבנתם. ידידי היקר הרב בועז רויטל שליט"א, ר"מ בכיר ומרביץ תורה לעדרים, עמל שנים רבות בבירור מקחו של אותו צדיק, פעמים רבות שיתף אותי בתובנות שעלו בלימודו והדברים היו מאירים ומשמחים".

הרב אתרוג הוסיף, "ידועים הדברים שהרב משה צבי נריה זצ"ל מצטט בשם מרן הרב קוק זצ"ל: 'שפת אמת צריכים ללמוד כמו שלומדים ראשונים'. הרב בועז אכן מקיים את ההדרכה כפשוטה, צולל למעמקים, מדייק ומשווה, מנתח ובוחן, וזוכה להעלות מרגליות. הוא מושך חוטים של אור מפיסקא לפיסקא ואורג מהם גלימה המאירה באור חדש על ציון ועל מקראיה".

ראש הישיבה גם הזכיר כי הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל הספיק לשמוע על התוכנית להוצאת הספר, הביע את הסכמתו וברכתו לכך. "ראוי הדבר ומשמח מאוד שהעיונים יצאו בספר לאור ורבים יוכלו ליהנות מהברכה ולעטר בהם את כליל תפארת השבת", סיכם.