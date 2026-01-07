מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, סייר היום (רביעי) במועצות האזוריות גליל עליון ומבואות חרמון, יחד עם ראשי המועצות המקומיות בני בן-מובחר ואסף בלבן.

במהלך הביקור במנרה, אנגלמן נחשף לבתים שנפגעו במהלך המלחמה ביישוב, אך טרם שוקמו, והביע תמיהה על העיכוב בהשלמת השיקום.

"לא יכול להיות ששיקום הבתים בקיבוץ מנרה יימשך שנים. מדובר בשטח שמחייב טיפול מיידי ויעיל", אמר אנגלמן וציין כי המשאבים הקיימים צריכים להיות מנוצלים במלואם על מנת להחיש את השיקום. "החשיבות היא בשיקום מהיר שיסייע להחזיר את התושבים לביתם ובאמצעות מקסום המשאבים. זו דרישה מהותית ולא רק בקשת דחיפות".

בשבועות האחרונים, פרסם משרד מבקר המדינה דוח על קרן הפיצויים, בו הצביע על הצורך להפיק לקחים משיקום בעבר, במיוחד בכל הקשור לאיגום משאבים באופן יעיל. הדוח תיאר את הצורך בשיפור בעבודת מנהלת תנופה לצפון, ששואפת לשפר את תנאי השיקום והפיתוח של האזור.

הביקורת החדשה, שבחינתה עדיין בעיצומה, מתמקדת בניהול ובמבנה העבודה של מנהלת תנופה, ובדיקת המשמעויות של תהליכים אלו לגיבוש והשלמת המתווה הרב-שנתי לפיתוח הצפון. אחד הנושאים המרכזיים בביקורת הוא העיכוב בגיבוש המתווה הרב-שנתי וההשפעה השלילית שיש לכך על ביצוע תוכניות השיקום.

עוד ציין אנגלמן כי נושא שיקום הצפון כולל גם את אתגרי החזרה של המפונים לבתיהם. המבקר הדגיש כי יש לאתר את כל התהליכים הנדרשים לקדם את השיבה המהירה והחלקה של התושבים, תוך כדי התאמתו לכל תהליך קבלת ההחלטות למתווה הצפוי.