צה"ל, בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, השיק מהלך חדש שמטרתו לאפשר לעולים חדשים להשתלב בשירות צבאי משמעותי.

המהלך מיועד לעולים החל מגיל 26 ומציע להם מגוון אפשרויות תעסוקה, תוך מיקוד במיצוי יכולותיהם והפיכתם לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

התוכנית מתמקדת במיצוי היכולות של העולים והשתלבותם בצה"ל, בין אם בתפקידים מקצועיים ייחודיים (כגון טכנולוגיה, רפואה, שפות ועוד), ובין אם בתפקידים כלליים התורמים למאמץ המלחמתי והעורפי.

היא נולדה מתוך ההבנה כי בקרב אוכלוסיית העולים קיים פוטנציאל אדיר שטרם מומש. רבים מהעולים שהגיעו ארצה על רקע ציוני ורצון להיות חלק מהסיפור הישראלי, מציינים כי השירות בצה"ל הוא הדרך המיטבית להיות חלק מהמדינה.