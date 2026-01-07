מרגש: צביקה מור שימש סנדק - לילד התשיעי צילום: באדיבות המצלם

צביקה מור, יו"ר פורום "תקווה" ואביו של שורד השבי איתן מור, שימש כסנדק בברית המילה של בנה התשיעי של רעות בן חיים, יו"ר תנועת "צו 9".

החיבור בין השניים התהדק לאורך חודשי המלחמה, כאשר תנועתה של בן חיים הובילה את חסימת משאיות הסיוע לרצועת עזה - קו אסטרטגי שבו תמך מור בנחרצות. בטקס ברית המילה הוכרז שמו של הרך הנולד: אשחר אביה.

בן חיים הסבירה את הבחירה המיוחדת במור לתפקיד הסנדק: "צביקה חיבר את הבן שלו לנצח, ועל ידי זה הוא חיבר את כולנו. רציתי שהוא יחזיק את הבן שלי בזמן המצווה, כי זה מה שאנחנו רוצים - לחנך את עצמנו ואת ילדינו להתחבר לנצח, בצו 8, בצו 9 ובכלל בחיים".

מור אמר באירוע כי "ברית זה עניין לאומי. עם ישראל קיבל את המצווה הזו במעמד הר סיני. התכנסנו כדי לציין את הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אנחנו צאצאים של אלו שלא ויתרו על היהדות שלהם למרות האינקוויזיציה, הפוגרומים והשואה - וגם אנחנו לא מוותרים. מור חתם את דבריו בברכה למשפחת בן חיים ולתינוק החדש: "תינוק שנולד למשפחה עם מסירות כזו לעם ישראל גדל בתוך רוח גדולה. הוא מחובר לשורשים ולנצח, ובעזרת השם עוד נשמע ממנו ומאחיו דברים גדולים".