על רקע דיוני וועדת החוץ והביטחון של הכנסת בחוק הגיוס, מועצת גדולי התורה החסידית מתכנסת הערב כדי להכריע בשאלת התמיכה בו.

תחילה אמורה היתה מועצת אדמו"רים להתכנס במושב אורה במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, אולם לאחר שהאדמו"ר מבעלז הביע רצונו להשתתף בישיבת המועצה - הועתק הכינוס למוסדות 'בית מלכה' בירושלים.

האדמו"ר מבעלזא שרוי בחולשה בשנתיים האחרונות מאז עבר אירוע מוחי. בשל מצבו הבריאותי הוא ממעט להשתתף בכנסים מחוץ לקרית בעלזא בירושלים ולכן השתתפותו היתה מוטלת בספק. כאמור, ברגע האחרון הודיעו גבאיו כי הוא ישתתף.

להשתתפותו משמעות פוליטית רבה. בעוד האדמו"ר מגור מושך לצד רדיקלי יותר שמתקשה לעכל כל נוסח המכיל סנקציות כלשהן, יעדי גיוס ומכסות של לומדי תורה, האדמו"ר מבעלז נחשב למתון יותר - במיוחד לאור החלופות הקיימות כעת - כשכלל בחורי הישיבות נחשבים לעריקים על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

בעקבות השתתפותו של האדמו"ר מבעלז, מעריכים הערב במערכת הפוליטית כי לא תצא הערב הכרזה ברורה ונחרצת נגד חוק הגיוס המוצע אלא תינתן אפשרות למקצה שיפורים שיאפשרו תמיכה או הימנעות בהצבעה.