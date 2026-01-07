ההחלטה של ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני לבטל שורה של צווים שקשורים לישראל ולמאבק באנטישמיות גורמת לדאגה רבה בקרב יהודי ארה"ב אך גם בישראל לא נותרים אדישים.

גורם בש"ס ששוחח עם ערוץ 7 טען כי ממדאני יוצר נרטיב של זילות בלגיטימיות היהודית.

"כשראש עיריית ניו יורק מבטל הגדרה המזהה שלילת הזכות היהודית למדינה כאנטישמיות - המסר ברור: הקרב כבר לא על שטחים, לא על מדיניות, לא על נתניהו. הקרב הוא על הזכות היהודית עצמה. ממדאני לא רק מבטל מדיניות של קודמו - הוא מעביר את הקו האדום מביקורת על ממשלה לשאלה על הלגיטימיות היהודית", אמר.

ממדאני השתמש בסמכותו לבטל את הצווים עליהם חתם קודמו בתפקיד, אריק אדמס. בין הצווים שבוטלו: הנחיה שהרחיבה את הגדרת האנטישמיות כך שתתאים להגדרת הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה (IHRA), וציווי נוסף שאסר על עובדי העירייה וסוכנויותיה להחרים את ישראל או למשוך ממנה השקעות.

לדברי הגורם, "הנרטיב הזה מחלחל למדינות נוספות המנסות לחנך את ישראל על פי 'ראיה יהודית נכונה' כשהם חוזרים וטוענים כי ישראל מקיימת רצח עם בעזה".

“ביקורת על ישראל בשם ערכים יהודיים יוצרת מציאות שבה קהילות יהודיות בעולם משלמות את המחיר על סכסוכים שלא קשורים אליהן. הגיע הזמן לחדול מהפיכת ישראל ליעד קבוע למתקפות בזירות בינלאומיות, במיוחד כשהן עטופות בשפה יהודית- דתית".