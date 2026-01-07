סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי בעוד במצב הנוכחי מפלגת הציונות הדתית אינה עוברת את אחוז החסימה, אם עופר וינטר יעמוד בראשה ובצלאל סמוטריץ' יזוז למקום השני, תקבל המפלגה 7 מנדטים.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-24, עוצמה יהודית ב-10 וש"ס ב-10.

ישראל ביתנו מקבלת 8 מנדטים, ישר! 8, יש עתיד 7, יהדות התורה, 7 רע"ם 5 וחד"ש-תע"ל 5.

בתרחיש זה מפלגות הציונות הדתית, כחול לבן, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

הצטרפותו של וינטר משנה לא רק את התוצאה עבור מפלגת הציונות הדתית אלא משנה גם את מפת הגושים כאשר שני מנדטים נוספים לגוש הימין שנמצא בשיוויון עם מתנגדי הממשלה - כשכל אחד מן הגושים יש 55 מנדטים - ללא המפלגות הערביות.