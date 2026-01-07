מותו הטראגי של יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 אתמול בעצרת נגד חוק הגיוס בירושלים זכה לסיקור בינלאומי נרחב בכלי תקשורת ברחבי העולם.

העיתון הבריטי "הגרדיאן" פרסם: "נער נהרג כשאוטובוס פגע בו במהלך מחאה חרדית נגד גיוס חובה בירושלים. המחאות המוניות מתרחשות בעת שצבא הגנה לישראל מתמודד עם מחסור בכוח אדם".

ה"דיילי טלגרף" האוסטרלי כתב כי "נער חרדי מת מפגיעת אוטובוס במחאות נגד גיוס חובה. נהג דרס למוות בן 14 ופצע שלושה נוספים במהלך מחאה נגד שירות בצבא".

ה"טיימס אוף אינדיה" ההודי פרסם כי "בן 14 נהרג ושלושה בני נוער נפצעו כשאוטובוס פגע במפגינים חרדים במהלך מחאה המונית נגד גיוס חובה בירושלים".

בסין, העיתון "צ'יינה" דיווח: "נער מת ושלושה נפצעו כשנהג אוטובוס התנגש במחאה של יהודים חרדים. האירוע התרחש בעצרת נגד גיוס חובה שבה השתתפו כ-15,000 איש המתנגדים לחוק המוצע".

בירדן, "רויה ניוז" פרסם: "מחאת חרדים בירושלים הסתיימה באסון - אוטובוס דרס מפגינים. אדם מת ושלושה נפצעו במחאה בירושלים הכבושה נגד חוק גיוס חרדים".

העיתון הסעודי "אל ערביה" דיווח: "אלפי יהודים חרדים יצאו לרחובות במחאה על חוק גיוס. הצבא נאבק במחסור בכוח אדם אחרי שנתיים של לחימה בחזיתות מרובות. מחאות המוניות נגד החוק מתקיימות באופן שוטף בחודשים האחרונים. נער מת במחאה נגד גיוס חובה".

גם באיראן התייחסו למקרה הטראגי. סוכנות תסנים האיראנית פרסמה: "אוטובוס פרץ למחאת חרדים באל-קודס הכבושה והרג אדם אחד. אלפי מפגינים חרדים התכנסו ברחוב בר-אילן באל-קודס הכבושה כדי להתנגד לגיוס בכפייה לצבא הישראלי".

סוכנות הידיעות תסנים הוסיפה: "המחאה אורגנה על ידי קבוצות מהקהילה החרדית ורבנים הדוחים שירות צבאי חובה. המפגינים קראו קריאות שהזהירו שגיוס חובה יחריב את החברה החרדית. רב אחד השווה את השירות החובה למה שהוא תיאר כ'שואה'".