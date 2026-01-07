בהלוויה שנערכה לרס"ר (מיל') רן הירשהורן ז"ל, סמל מחלקה בחטיבת כרמלי, נפרד ממנו סגן מפקד הפלוגה גלעד תורגמן בסיפור אישי שנגע ללב - וגרם לקהל לצחוק ברגע של כאב.

"בימי שישי עודדת אותנו לשלוח זרים לנשים. יום שישי אחד עודדת ואמרת שכל אחד יוסיף מכתב לאשתו. הצטרפתי להזמנה אבל התעצלתי לכתוב את המכתב, עד שהקפיצו אותי לישיבה צבאית ועד שחזרתי - נכנסה השבת".

הקהל המשיך להאזין, ואז בא רגע שגרם לחיוך בין הדמעות. "סיפרת לי שהזמנת זר גם לאשתי וכתבת לה מכתב מרגש בשמי, ועקצת אותי בצחוק שדאגת להכניס למכתב שגיאות כתיב שלי. כשחזרתי לבית ראיתי את המכתב תלוי על המקרר בגאווה".

בני משפחתו, חבריו ומפקדיו נפרדו ממנו בכאב. רן הירשהורן ז"ל נפטר לאחר שהתמוטט בפתאומיות כתוצאה מאירוע מוחי והוא בן 32.