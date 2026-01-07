רמטכ"ל צבא איראן, אלוף אמיר ח'אתמי, הזהיר את נשיא ארצות הברית מפני התערבות במחאות החברתיות הנמשכות של העם האיראני נגד המשטר.

דבריו נאמרו לאחר איום נוסף שהשמיע הנשיא דונלד טראמפ כלפי ההנהגה בטהראן, שלפיו פגיעה באזרחים עלולה להביא לתגובה אמריקנית ישירה, וארה"ב "לא תעמוד מנגד" ותטיל אחריות אישית על מנהיגי איראן לכל פגיעה בעם.

ח'אתמי ציין כי המחאה של העם האיראני איננה קשורה לנשיא ארצות הברית ולא לראש ממשלת "הישות הציונית הפושעת", וכי העם האיראני התנהל באופן "מכובד ומעורר גאווה", סירב להצטרף ל"פורעים" ולא נסחף למסלול שאליו ייחלו ארה"ב וישראל.

לדבריו, מחאה היא תופעה טבעית בכל מדינה, אך הפיכת מחאות למהומות אלימות בפרק זמן קצר מאוד היא "בוודאות" תוצאה של תכנון מצד "האויב".

במהלך היממה האחרונה החריפו ביטויי המחאה נגד המשטר ברחבי איראן. על פי דיווחים ראשוניים, העיר כַּרַג' נפלה לידי המורדים, ועשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות בטהראן, משהד ובערים נוספות, תוך קריאות נגד המשטר והנהגתו הדתית.