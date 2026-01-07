מוכנה לרגע האמת. הפועל ת"א מוליכה את טבלת מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, מפעל היורוליג. מכבי ת"א חזרה ממשבר גדול לרצף של ניצחונות שמעט נעצר לה ואחד הכוכבים הגדולים ביותר של עולם הכדורסל הוא שחקן ישראלי המשחק בליגת ה-NBA.

משהו טוב עובר על הכדורסל הישראלי ואת המגמה הזו המשיכה הערב (רביעי) הפועל ירושלים.

היה זה כשהקבוצה האדומה מהבירה הביסה בחוץ את ורוצלאב הפולנית בתוצאה ההיסטורית 115:72.

למעשה, המשחק הוכרע כבר מהרגע הראשון כשהארפר הוביל את ירושלים ליתרון דו-ספרתי כבר ברבע הראשון ועם מחצית אדירה שכללה לא פחות מ-64 נקודות ירושלמיות, למארחים הפולנים לא היה שום סיכוי.

זהו לא רק הניצחון העשירי של הירושלמים במפעל השני בחשיבותו בכדורסל האירופי, זו גם לא רק העובדה כי ניצחון זה מקרב את ירושלים משמעותית אל עבר שלב רבע הגמר של המפעל האירופי, זהו למעשה כמות הנקודות הגדולה ביותר שירושלים קולעת אי פעם במשחק כדורסל אירופי - רגע לפני המשחק במסגרת הליגה הישראלית מול מכבי תל אביב ביום ראשון הבא בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב.