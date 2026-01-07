הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, שיגר מכתב אל חברות לשיווק ירק עלים מגידול רגיל. הפנייה בוצעה בעקבות שיווק ירקות באריזות הדומות מאוד לאריזות של ירק שגודל בגידול מיוחד ללא חרקים.

במכתבו ציין הרב הראשי לישראל כי בניגוד לעבר, שבו שווק ירק עלים מגידול רגיל בתפזורת וללא אריזה, החלו חברות שונות לשווק את הירק באריזות סגורות. לדבריו, חלק מן החברות אף הוסיפו על גבי האריזות כיתובים מטעים, שמהם ניתן להבין כי התוצרת מבוקרת ומפוקחת, כאשר רק באותיות קטנות מאוד צוין כי אין מדובר בירק מגידול מיוחד ללא חרקים.

הרב קלמן בר התריע כי דמיון האריזות והכיתובים גורם להטעיית ציבור צרכנים רחב, המבקש לצרוך אך ורק ירק מגידול מיוחד ללא תולעים. בשל כך הודגש כי יש להקפיד שהכיתוב על גבי אריזות של ירק מגידול רגיל יהיה מודגש, ברור וחד, ויציין במפורש כי מדובר בירק מגידול רגיל.

עוד הבהיר הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית כי במקרים שבהם מצוין על האריזה שהירק עבר בדיקות מעבדה, הכיתוב המדגיש שמדובר בירק מגידול רגיל חייב להיות באותו גודל ובמיקום שאינו פחות בולט. לדבריו, שקיות שלא יעמדו בתקן זה לא יאושרו על ידי הרבנות הראשית או הרבנויות המקומיות, מאחר שהן מהוות הכשלה לרבים.

בעקבות המכתב פרסם ארגון כושרות תגובה ובה נמסר, "אנו מברכים את קריאת הרב הראשי לחברות ירק העלים לבדל את הירק המפוקח מירק רגיל". עוד נמסר, "בבדיקות שלנו בכושרות מצאנו הבדלים משמעותיים, ירק עלים רגיל מכיל לרוב כמות חרקים גדולה וסוגי חרקים שלא יורדים בהשריה ושטיפה".

בכושרות קראו לציבור, "אנו קוראים לציבור לרכוש ירק עלים מפוקח עם כשרות טובה ע"ג השקית שמציינת שהמוצר נקי מחרקים ולפעול ע"פ הוראות הניקיון שכתובות ע"ג השקית".