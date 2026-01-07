היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, צפויה להודיע כי בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו אינה חוקית, כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 13.

חוות הדעת המסתמנת תטען כי הענקת חנינה בעת שההליך המשפטי עדיין מתנהל אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות החוק והפסיקה.

לפי הדיווח, בינתיים חל עיכוב בהעברת חוות הדעת למחלקת החנינות במשרד המשפטים.

הפרקליטות צפויה להציג בקרוב את עמדתה הרשמית בנוגע לבקשת החנינה של נתניהו, ולהסביר כי הבקשה הנוכחית לא יכולה להתקבל מבחינה משפטית.

נתניהו הגיש את בקשת החנינה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בנובמבר האחרון, באמצעות פרקליטו עו"ד עמית חדד. בבקשה, שנמסרה לבית הנשיא, צוין כי ראש הממשלה לא מביע חרטה, לא מתנצל ואף לא מקבל אחריות על המעשים המיוחסים לו בכתב האישום.

עוד נמסר כי הבקשה הועברה למחלקת החנינות במשרד המשפטים לצורך ריכוז חוות דעת מקצועיות, אשר בסיומן תוכל מחלקת החנינות להמליץ על הדרך שבה יש לנקוט.