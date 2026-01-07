להקת החתונות "לב אבות" פרסמה היום (ד') קליפ חדש בשם "ולעורר ליבי", המשלב שירה מקורית עם עומק רוחני ואמירה של חיבור אל הנשמה ואל שורש הזהות היהודית.

הקליפ צולם בבית כנסת במועצה המקומית מזכרת בתיה ומבוצעת בו יצירה מקורית המדברת על התחייה הרוחנית של דור הגאולה, על ההזדמנות לחזור אל הקשר הפנימי עם הבורא, ועל החיבור שבין שמחת חתן וכלה לבין אהבת ה' העליונה.

בדברי ההסבר המצורפים לקליפ נכתב, "כשמתבוננים בעניין אהבת ה' מבינים שאהבת ה' איננה צו חיצוני על האדם, אלא דבר העומד בסוד מהות חיינו, אותה אהבה עליונה זו שולחת קוויה ואורותיה אלינו בסוד שמחת חתן וכלה".

עוד הוסיפו חברי הלהקה, "הזכות להיות שותפים להופעת אהבת ה' בעולם ממלאת את ליבנו הודיה ושמחה ורצון אדיר להפוך כל חתונה לחתונה הכי טובה שיכולה להיות".

הרכב הנגנים בקליפ כולל את דוד אלבז (סקסופון), איתמר קמאי (כינור), נריה בוסקילה (קלרינט), אבישי ישר ובנימין גולדברג (תופים), אורי כהן ואלישיב קרמר (בס, קלידים ופסנתר), אריאל אהרון והלל פישר (גיטרות), ודניאל עמיצור (שירה וקולות). העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אורי כהן, שגם היה אחראי על המיקס והמאסטרינג. הקליפ נערך וצולם על ידי פורת חיים טיירי, כאשר קטעי הסקסופון הוקלטו באולפן של ינון ודוד אלבז.