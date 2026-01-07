נער חרדי הותקף הערב (רביעי) בידי נהג אוטובוס ערבי במודיעין עילית.

הנער ביקש לרדת מהאוטובוס בתחנה מהדלת האחורית. הדלת עמדה להיסגר והנער תפס את הדלת בכדי שלא תיסגר, ירד מהאוטובוס והחל לצעוד לעבר הישבה בה הוא לומד. לפתע הבחין כי נהג האוטובוס הערבי רודף אחריו.

הנער החל לברוח אך הנהג תפס את הילד והחל להכות אותו, עיקם את ידו ושבר אותה תוך שהוא צועק - "אני ארצח אותך".

הנער פונה לטיפול רפואי ויגיש תלונה במשטרה בסיוע עו"ד חיים בלייכר מנהל מחלקת נפגעי איבה של ארגון חוננו.

עו"ד בלייכר מסר: "אנחנו נתקלים שוב ושוב במקרים קשים של נהגי אוטובוס ערבים שמתנהגים בצורה אנטישמית וגם בצורה אלימה חסרת פרופורציה כלפי נוסעים בעיקר דתיים וחרדים. מדובר בתופעה אנטישמית לאומנית. כל נהג כזה שמתנהג באלימות כזו כלפי נער יכול להפוך לפצצה שתתפוצץ על עשרות ומאות אזרחים. האירועים הללו חייבים להדליק נורה אדומה לכל מערכות המדינה ולשב"כ, האסון הבא מעבר לפינה. הנהג חייב להיעצר באופן מיידי. חייב להיות שינוי עמוק בכל ההתייחסות של הרשויות לאירועים כאלו".