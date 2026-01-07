בית משפט השלום בפתח תקווה נאלץ לשחרר לאחרונה 26 שוהים בלתי חוקיים שנעצרו בג'לג'וליה, זאת בעקבות מחדל חמור של המשטרה ושירות בתי הסוהר, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי הדיווח, למרות שבית המשפט כבר קיבל את בקשת התביעה להגיש כתבי אישום נגד הנאשמים ולבקש מעצר עד תום ההליכים, השוהים הבלתי חוקיים שוחררו עקב כשל בהליך ההבאה בפני שופט.

במהלך הדיונים על הארכת מעצרם, נמצא כי המשטרה ושירות בתי הסוהר לא הביאו את הנאשמים לדיון בנוגע להארכת המעצר, לא ביצעו דיון בווידאו-קונפרנס למרות החלטה מפורשת של השופט בדיון הקודם על הצורך בהבאתם לפניו.

לאחר שהתברר כי השוהים לא הובאו כפי שנדרש, ביקש השופט משירות בתי הסוהר להקפיד ולשלוח אותם לאולם הדיונים. לאחר הארכה של שעתיים, נאלץ השופט לשחרר את הנאשמים, ובסופו של דבר, מזכירות בית המשפט אף מחקה את כתבי האישום שהוגשו נגדם.

מהמשטרה ושירות בתי הסוהר לא נמסרה תגובה.