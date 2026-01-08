נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להכריז בשבוע הבא על הקמת "מועצת השלום" שתפקח על תהליך השיקום בעזה כחלק מהנעת השלב השני של הסכם הפסקת האש, כך דווח בחדשות 12.

"מועצת השלום" תהיה מורכבת מכ-15 מדינות ממדינות מפתח ברחבי העולם ותפקח על ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית שתוקם בעזה ועל שיקום הרצועה.

על פי הדיווח במועצה יקחו חלק מעבר לארה"ב גם בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, סעודיה, קטאר, מצרים וטורקיה.

טראמפ צפוי לעמוד בראש המועצה והשליח מטעמה לאזור יהיה ניקולאי מלאדנוב שכיהן בעבר כשליח האו"ם למזרח התיכון.

מלדאנוב צפוי לבקר בימים הקרובים בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים נוספים.

בבית הלבן סירבו לאשר את הדברים.

ההכרזה הצפויה על המועצה מגיעה לאחר פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין טראמפ במאר-א-לאגו בשבוע שעבר, בה הסכים נתניהו לעבור לשלב השני של הסכם הפסקת האש. המועצה צפויה להיפגש לראשונה במהלך הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שיתקיים בסוף החודש.