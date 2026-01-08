דני אבדיה לא עוצר. יומיים אחרי פרסום עוד תוצאות ביניים בבחירת השחקנים לאירוע האולסטאר היוקרתי והגדול של ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, הלילה (בין רביעי לחמישי) הצדיק דני אבדיה את מקומו הגבוה כשהוא עוקף בהצבעות האוהדים שחקני על כמו לברון ג'יימס וקווין דוראנט אותו הוא פגש הלילה.

היה זה כשאבדיה הוביל את קבוצתו פורטלנד לניצחון ביתי דרמטי ורביעי ברציפות על יוסטון, אחת המועמדות לזכיה באליפות השנה, בתוצאה 102:103.

אבדיה קלע הלילה לא פחות מ-41 נקודות בניצחון פורטלנד, במה שהיה שיא עונתי שלו ומרחק שתי נקודות בלבד מהשוואת שיא הקריירה שלו.

לא רק זה, אלא שכרגע יש שני שחקנים בלבד בכל ה-NBA שקלעו העונה יותר נקודות מאבדיה - יוקיץ' ושיי.

מלבד כמות הנקודות הגבוה שקלע שוב אבדיה, הוא גם הוריד 6 ריבאונדים, מסר 2 אסיסטים וחטף פעם אחת.

לא רק את עצמו קירב אבדיה לרשימת הגדולים ביותר בליגה הטובה בעולם, אלא גם את קבוצתו הוא קירב אל הכרטיס המיוחל לפליי-אין, כאשר הבלייזרס עומדים על מאזן 20:18 במקום התשיעי במערב, מרחק שני משחקים בלבד מממפיס העשירית.