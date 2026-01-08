ארה"ב פורשת מ-66 ארגונים בינלאומיים. הנשיא דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי המורה לארה"ב לפרוש מעשרות ארגונים בינלאומיים בתחומים שונים, בטענה כי "הם אינם משרתים את האינטרסים של ארה"ב". כתוצאה מההחלטה, ארה"ב גם תעצור את המימון לאותם ארגונים.

בתזכיר נשיאותי שפרסם ביום רביעי, טראמפ פרש מאמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינויי אקלים, ומעוד 65 ארגונים, סוכנויות וועדות נוספות. 31 מהארגונים הם גופי עזר של האו"ם, כאשר 35 מהם אינם שייכים לאו"ם.

בהודעת הבית הלבן לא נמסר מאילו ארגונים פורשת ארה"ב, אך צוין כי לדעת הנשיא הם פועלים במדיניות שאינה תואמת את מדיניות ארה"ב.

"רבים מהארגונים הללו מקדמים מדיניות אקלים רדיקלית, ממשל עולמי ותוכניות אידיאולוגיות המתנגשות עם ריבונותה ויכולותיה הכלכליות של אמריקה. ארגונים אלה פועלים בדרכים הסותרות את האינטרסים הלאומיים של אמריקה, את ביטחונה, שגשוגה הכלכלי וריבונותה. כל משרדי הממשלה וסוכנויותיה חייבים להפסיק את השתתפותם ואת מימון הארגונים הללו", נמסר בהודעת הבית הלבן.

כזכור, הנשיא טראמפ כבר החליט לפרוש מעשרות ארגוני נוספים מוקדם יותר, בין היתר זכויות האדם של האו"ם, סוכנות הסיוע והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים, ומאונסק"ו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם. ההחלטה של טראמפ עוררה ביקורת בקרב פעילי אקלים, זכויות אדם ועוד.

ג'ינה מקארתי, ששירתה כיועצת בכירה בתחום האקלים בממשל ביידן, אמרה כי "זוהי החלטה קצרת רואי, מביכה וטיפשית. "כמדינה היחידה בעולם שלא תהיה יותר חלק מאמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינויי אקלים, ממשל טראמפ זורק לפח עשרות שנים של מנהיגות ושיתוף פעולה עולמי של ארה"ב בתחום שינויי האקלים. ממשל זה מוותר על יכולתה של ארצנו להשפיע על טריליוני דולרים בהשקעות, מדיניות והחלטות שהיו מקדמות את הכלכלה שלנו ומגנות עלינו מפני אסונות יקרים שזורעים הרס בארצנו".