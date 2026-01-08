מועצת העיר ניו יורק בחרה הלילה (חמישי) פה אחד בג'ולי מנין ליושבת ראש המועצה, מהלך שנתפס בקרב הקהילה היהודית והפרו-ישראלית בעיר כתגובה להתנהלות ראש העיר האנטי-ציוני, זוהראן ממדאני.

מנין, בת לניצולת שואה והאישה היהודייה הראשונה בתפקיד, נחשבת לקול דמוקרטי מתון. היא כבר הביעה דאגה מהמהלך של ראש העיר לביטול הצווים נגד חרם על ישראל והגדרת האנטישמיות והביעה תמיכה פומבית בישראל.

"הייתי מודאגת מאוד מביטול הצווים הנשיאותיים ומעניינים אחרים, והבעתי את חששותיי ישירות בפני ראש העיר בנושא", אמרה והדגישה כי תתמקד בהגנה על כל תושבי ניו יורק.

היא הדגישה שבאה לאזן את ממדאני. "אנו חיים בימים שבהם ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק וכעת יושבת ראש המועצה היהודייה הראשונה מכהנים בו זמנית. עלינו להרגיע מתחים, לגשר על פערים ולהבין שאנחנו פועלים עבור עיר אחת".