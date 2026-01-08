המחבל מספר על הקשחת התנאים בכלא הישראלי רשתות ערביות

המחבל סאמר ח'וירה מאיזור שכם השתחרר מהכלא הישראל לאחר שריצה 9 חודשים במעצר.

עם שחרורו, תיאר ח'וירה כאשר הוא דומע, את הרעת תנאי המחבלים בכלא שקידם השר בן גביר ותפריט המזון שצומצם משמעותית.

בסרטון שהופץ ברשתות הערביות, אמר: "מי שיכול לדבר על הכלא, זה רק מי שהיה בו אחרי השבעה באוקטובר כי מאז ההשפלה שם היא משהו שאי אפשר לתאר. האסירים הם כמו מתים, נשכחים, אף אחד לא יכול להבין את המצב בכלא חוץ ממי שחי את זה".

המחבל ציין את השינויים לרעה במזון שמוגש למחבלים - שביצע השר לביטחון לאומי יחד עם נציב שב"ס. "שעה או 30 שנה - אין הבדל - כי תנאי הכלא הם טירוף. יש דיכוי, מכות, השפלה, התעללות, כפירה וחוסר באוכל".