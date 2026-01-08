משרד הביטחון וצה"ל השלימו לאחרונה חלוקת אלפי נשקי סער מדגם "ערד" לחברי כיתות הכוננות ברחבי הארץ.

מדובר בצעד במסגרת תכנית "משיב הרוח" של המשרד וצה"ל, בהובלת זרוע היבשה, לחיזוק ההגנה ביישובים והגברת מוכנות כיתות הכוננות לקראת התמודדות עם איומים ביטחוניים.

העסקה, הנאמדת ב-100 מיליון ש"ח, כללה אספקת אלפי נשקי "ערד" יחד עם כוונות M5 מתוצרת "מפרולייט". הנשקים יותקנו על גבי כלים שנמסרו לכיתות הכוננות, וכל המערך יקבל תחזוקה מלאה למשך עשור.

במשרד הביטחון אומרים כי "המהלך לא רק משדרג את המערך הביטחוני, אלא גם מציב את צה"ל ומשרד הביטחון כגורמים שמקדמים את הביטחון על בסיס חידוש טכנולוגי ותעשייתי כחלק מלימוד לקחים ממלחמות קודמות. מערכת הנשק החדשה צפויה להוות שדרוג משמעותי לכוחות השמירה וההגנה על האזרחיות והאזרחים ברחבי המדינה, ויושם כצעד נוסף בהרחבת תחום הייצור הביטחוני הישראלי".