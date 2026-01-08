ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ספד לראש העיר לשעבר ומייסד עמותת "יד שרה" אורי לופוליאנסקי.

"העולם וירושלים יזכרו את פועלו, דמותו וחסדיו של אורי ז"ל לדורות. אורי הקדיש את חייו לחסד, לשירות הציבור ולדאגה אמיתית לאדם, מתוך ענווה עמוקה ומחויבות שלא ידעה גבולות", אמר ליאון.

"מפעל חייו, ביד שרה, הביא מזור וסיוע, מקום בו לא היה אדם או גורם אחר, וסייע לעשרות אלפי משפחות, בעת מצוקתם הקשה והנדרשת ביותר. יד שרה, הפך לעמוד תווך בחברה הישראלית ולביטוי מרשים של חסד וערבות הדדית. חזונו של אורי ילווה את עמנו ועירנו עוד שנים ארוכות", הוסיף.

"כראש העיר ירושלים, אורי פעל מתוך אמונה ותחושת שליחות, ראה כל אדם באשר הוא אדם, ושאף לחזק את המרקם האנושי המיוחד של עירנו. לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו ואת העיר שלנו עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך", סיכם ליאון.