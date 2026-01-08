עשרות מראשי ומקימי ההתיישבות ביהודה, שומרון וברמת הגולן שיגרו הבוקר (חמישי) מכתב נוקב לשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' בו הביעו על פועלו לחיזוק האחיזה בארץ, אך במקביל הזהירו מפני אישור חוק הגיוס המוצע.

המכתב שכותביו נמנים על הגרעין הקשה של תומכי השר סמוטריץ' נפתח בהוקרה לשר על פעילותו לחיזוק ההתיישבות: "אנו, ממקימי ההתיישבות ביהודה, שומרון והגולן, מודעים לכך שאתה וחברי מפלגתך פועלים באינטנסיביות מבורכת מפרוץ המלחמה הנוכחית לחיזוק ההתיישבות בדרכים מגוונות. אתם נאמנים לקו הערכי, התורני ובעיקר הבטחוני, שבו אנו, בני הציונות הדתית, מאמינים ויודעים שזהו צורך חשוב ביותר להמשך קיומנו במדינה זו. אנו מוקירים ומודים על פועליכם בסוגיה זו".

הם מציינים כי "לצד הצורך בהגדלת ההתיישבות, אנו ערים לדיונים המתרחשים בימים אלו אודות חוק הגיוס שעתיד לעלות להצבעה בקרוב. חשוב לנו להגיד בפה מלא: בטחון המדינה תלוי בכמות גדולה של חיילים לוחמים סדירים. שני ערכים אלו כרוכים זה בזה. ואין לאחד קיום בלי השני".

הכותבים מציינים כי "הציבור החרדי מהווה כיום, רבע מכלל חייבי הגיוס והוא הציבור שממשיך לגדול ביחס לשאר האוכלוסייה היהודית במדינה. הוא הציבור, שהמציאות כעת, מחייבת לגייס אותו, באופן משמעותי, כדי להתמודד עם הסכנה הקיומית התמידית המרחפת מעלינו. עליכם, כשליחי הציבור שלנו, לדאוג לביטחון המדינה גם במישור הזה ולוודא שהחוק הנוכחי יבטיח מענה על צרכי צה"ל. כפי הנראה כרגע, אין הדבר כך. חוק שעתודות הגיוס בו קטנות, שלא מציב את הגדלת סד"כ הלוחמים כיעד מרכזי, שמאפשר פטור לכל מבקש, ומפרנס את אלו שאינם מתגייסים (ובכך אינו מייצר הליך אישי של עידוד גיוס) - הוא חוק שמהווה פגיעה בביטחון המדינה".

המכתב עליו חתמו עשרות ממייסדי ההתיישבות, המייצגים קשת רחבה של יישובים - מקדומים ועפרה ועד רמת מגשימים ואלון שבות - נחתם באמירה ברורה: "בלי דאגה לביטחון המדינה, לא נוכל להבטיח את עתיד ההתיישבות. בלי דרישה לשותפות אמיתית מתחת לאלונקה של כלל עם ישראל - לא נוכל להבטיח עתיד טוב לילדינו ונכדנו. אנו קוראים לך ולחברייך לדרוש חוק בטחון אמיתי ולצאת בהצהרה שלא תצביעו לחוק במתכונתו הנוכחית. זו הדרישה המוסרית והערכית שמצופה ממי שנושאים את תורת הציונות הדתית של 'ספרא וסייפא' בכנסת ישראל".

בין החותמים הבולטים ניתן למצוא את פנחס ולרשטיין, ישראל הראל, רחל פורת, אשתו של הרב חנן פורת ז"ל, יהודה עציון ממקימי עפרה, חבר הכנסת לשעבר פרופ' אריה אלדד, אשת החינוך שרה אליאש, מוטי שקאלר, הרב יואל בן נון, יפה גיסר ופרופסור שמחה יגל.