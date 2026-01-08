ממשה ועד כארי יקום: גבורה אלוקית

בפרשתנו משה רבנו הורג את המצרי הרשע ומטמין אותו בחול. הוא עשה את זה בגיל צעיר, כנראה בגיל בר מצווה פחות או יותר.

מנין הכוח לעשות מעשה כזה?

בספר "מורה נבוכים" (חלק ב', פרק מ"ה), מסביר הרמב"ם שיש מדרגות רבות של הנבואה. המדרגה הראשונה אינה נבואה מלאה המוכרת לנו שה' מדבר עם יהודי. אלא "רוח ה'" המעוררת את איש ישראל לפעולה גדולה להצלת יהודי או קבוצה של יהודים. זו גבורה גופנית שנובעת מהשראה אלוקית, כפי שראינו במשה רבנו: הוא הרג את המצרי הרשע והטמין אותו בחול, ואחר כך הציל את בנות יתרו מהרועים מדיניים ומשם לשלב הבא להוציא את עם ישראל ממצרים.

הרמב"ם משווה זאת לשופטים כמו יפתח, ש"ותהי עליו רוח ה'", שמשון ש"ותצלח עליו רוח ה'", וגדעון שקיבל כוח אלוקי להושיע את ישראל. אפילו דוד המלך, לאחר שנמשך למלך, התגבר על הארי והדוב, כי "ותצלח רוח ה' אל דוד". גבורה זו אינה כוח טבעי גרידא, אלא כלי לשליחות אלוקית - להגן על הצדק ולהציל את עם ה' מרשעים, המתנגדים לאמת הא-לוקית ואת עם ה' המייצגים את האמת בעולם.

במלחמת "כארי יקום" (מלחמת חרבות ברזל), רואים רוח זו בצורה ממשית וברורה בגבורת חיילי צה"ל, וכלל כוחות הבטחון והעם שבעורף. כפי שמשה התעורר להרוג מצרי רשע, כך חיילי צה"ל לחמו בגבורה עליונה בשבת שמחת תורה תשפ"ג, כשהדפו את פלישת חמאס הרצחנית, הצילו יישובים והגנו על אזרחים תחת אש. הם המשיכו בקרבות עזים בעזה ובצפון, עד שחרור כל החטופים החיים ואת החללים (פרט לרס"ן רן גואילי, שבעזרת ה' יחזור בקרוב ממש), מעשה גבורה אלו שהצילו ומצילים כל יום נפשות רבות.

דוגמה מובהקת היא טייסי חיל האוויר שהפציצו מנהיגים ומתקני נשק באיראן, תוך מסירות נפש , כדי למנוע איום קיומי - כגדעון שקם נגד מדין, וכמו שמשון שהרג אלפי פלשתים\פלשתינים בכוח אלוקי גופני, וכך פעולת הביפרים שמי היה יכול לעלות על דעתו הברקה שכלית ומעשית כזאת שפגעה פגיעה אנושית באויבינו מהצפון, הצילה יהודים רבים וריסקה את החיזבאללה ובעקבות זה גם סוריה של אסד.

אנשי כחות הבטחון, חיילים ואזרחים אלו, "מעטים מול רבים", אזרו גבורה א-לוקית שמקורו באמונה ,ובאהבת ישראל. זה ביטוי של ימינו ל"רוח ה'" שמעוררת גבורה להצלת האומה.

יהי רצון שרוח זו תמשיך להוביל אותנו, עד לניצחון המוחלט על אויבינו שהם אויבי ה' ונזכה לשלום אמיתי במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. ויהי רצון שנזכה תמיד לראות ניסי ה' בגלוי, גבורת ישראל ברוח ובגוף, ושלום אמתי לעמנו ולעולם כולו.