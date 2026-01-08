בימים האחרונים אושר תיקון בצו הביטחון שיאפשר להחרים רכבים וציוד המשמשים להובלת פסולת, הצתות והשלכת פסולת בלתי חוקית.

המהלך נעשה בעקבות החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהחליטו להגדיר את תופעת שריפות הפסולת כבעיה ביטחונית לאומית.

הצו המתוקן מאפשר לאכוף את החוק בצורה יעילה יותר, על ידי הפעלת סנקציות חריפות כלפי גורמים המפגעים בסביבה ובביטחון האזרחי. מדובר במאמצים למנוע את הזיהום החמור הנגרם כתוצאה מהפסולת וההשלכות בריאותיות חמורות שמביאות איתן השריפות, תוך יצירת הרתעה כלפי עברייני הסביבה.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, צפוי לחתום על הצו בימים הקרובים, והאכיפה בשטח תחל מיד לאחר מכן.

השר כ"ץ ציין כי "ההחלטה להגדיר את השריפות כבעיה ביטחונית לא הייתה הצהרה בלבד, אלא התחייבות לפעולה. תיקון צו הביטחון מביא איתו יכולת אמיתית לפעול בצורה אפקטיבית נגד הגורמים שמזיקים לסביבה ולביטחון האזרחים, תוך יצירת הרתעה ברורה במטרה לסיים את התופעה מהשורש".