היועמ"שית גלי בהרב מיארה מסרה את חוות דעתה לשר החינוך יואב קיש בעניין מוסדות רשתות החינוך החרדי וכתבה כי "מצב שבו המדינה ממשיכה לתקצב מוסדות שאינם עומדים בהוראות הדין אינו יכול להימשך".

לדבריה "נדרש לגבש ולהפעיל תכנית פיקוח ואכיפה אפקטיבית בהקדם. עמידה בחובת לימודי הליבה, הכשרת מורים, מדידה ודיווח - מהווים תנאי סף להמשך התקצוב. זו אינה שאלת מדיניות, זהו החוק".

בחוות הדעת נכתב כי גם וועדת השרים שהקים ראש הממשלה בנימין נתניהו לצורך הנושא "פורמת תהליכי עבודה תקינים ויוצרת מסלולים עוקפים להתנהלות ממשלתית סדורה".

הבוקר מתקיים בבג"ץ דיון בעתירת מפלגת "יש עתיד" הדורשת לעצור מיליארד השקלים שמיועדים לחינוך החרדי בשל ליקויים בפיקוח על לימודי ליב"ה.

אתמול הודיעה בהרב-מיארה כי היא מתנגדת לעצירת מיליארד השקלים בשל העובדה שכבר ניתנו כבר התחייבויות לתשלום רוב הכסף ולא ניתן לעצור אותן בשלב זה.

