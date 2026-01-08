מפגש חסר תקדים בין ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, לבין רזא כורש עלי פהלווי, בנו של השאה האחרון של איראן, שנמצא בגלות מאז שנת 1979 בעקבות המהפכה האיראנית.

פהלווי, הפועל מארה"ב לקידום חלופה דמוקרטית ומשאל עם חופשי באיראן, הוא הטוען המרכזי לכתר ומי שנתפס במערב כאלטרנטיבה המרכזית לשלטון האייתולות של חמינאי ומי שביום מן הימים יאחד את העם האיראני מול משטר האייתוללות, במיוחד על רקע גלי המחאות האחרונים.

בסיומו של המפגש שהתקיים בסיוע השרה גילה גמליאל, לא נמסרו פרטים על תוכן הפגישה, אך הצדדים אישרו פרסום תמונה רשמית משותפת. הפגישה הוגדרה כמעמיקה, לבבית ובעלת חשיבות אסטרטגית והתארכה מעבר לזמן שהוקצב לה.

​במועצה אזורית שומרון מציינים כי "מפגש זה מצטרף לרצף פגישות מדיניות של ראש מועצת שומרון ויחידת קשרי החוץ של מועצת שומרון יחד עם בכירים בקונגרס, בסנאט ובממשל ארה"ב".

ראש מועצת שומרון נפגש עם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון מי שנחשב לאדם השלישי בחשיבותו בארה"ב, עם מנהיג הרוב סטיב סקאליס. עם מחותנו של נשיא ארה"ב מסעד בולוס, עם ראש משרד האמונה בבית הלבן פולה וויט, עם חברי קונגרס וסנאט. כמו כן בימים האחרונים אירח דגן בסיור בשומרון את חבר הפרלמנט האירופי, חבר מפלגת השלטון באיחוד האירופי ריינהולד לופטקה.