המשטרה עצרה הלילה (חמישי) שוהה בלתי חוקי מחברון החשוד שהתחזה לשליח של חברת וולט וביצע תלישה וגניבה של עשרות מזוזות מבניינים רבים באזור יפו ובת ים.

בתקופה האחרונה התקבלו דיווחים רבים אודות תלישת וגניבת עשרות מזוזות בתחנת המשטרה ביפו.

השוטרים פתחו בחקירה סמויה, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את החשודים המעורבים במעשים החמורים.

עם התקדמות החקירה ואיסוף הראיות, בוצעה פעילות מבצעית בשילוב פעילות מודיעינית, אשר הובילו לזיהוי החשוד שהתחזה לשליח וולט וביצע, על פי החשד, את המעשים החמורים.

החשוד, יחד עם שב"ח נוסף, הועברו לחקירה.