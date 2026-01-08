תיעוד מקסדת השוטר: מרדף אחרי עבריין ביפו דוברות המשטרה

תיעוד ממצלמת הקסדה: רוכב קטנוע, תושב ג'לג'וליה שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם, נעצר ע"י שוטרי יס"מ ת"א, לאחר שניסה להימלט בנהיגה פרועה בזמן שהוא מרכיב נוסע נוסף ללא קסדה ברחובות יפו.

האירוע התרחש כשהשוטרים הבחינו ברוכב קטנוע נוסע ברחוב יפת ביפו, כאשר הוא מרכיב צעיר ללא קסדה.

השוטרים שהיו רכובים על אופנועים, סימנו לרוכב לעצור בצד הדרך, אך הוא לא ציית להוראת השוטרים והחל בהימלטות תוך נסיעה פרועה ומסוכנת ברחוב יפת.

השוטרים שחתרו למגע, ביצעו מרדף אחרי החשוד, כאשר הם מסמנים לו באורות כחולים וכריזה לעצור, הצליחו תוך זמן קצר להיצמד אליו ולבצע מעצר.

בבדיקה התברר כי החשוד, תושב ג'לג'וליה, בשנות ה-20, לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. הוא הועבר חקירה.