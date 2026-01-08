נשירת שיער היא תופעה שכיחה שפוגעת בגברים ונשים כאחד, לעיתים כבר בשנות העשרים לחיים. החדשות הטובות הן שכיום קיימים טיפולים חדשניים שמאפשרים לעכב את הנשירה, לחזק את השיער הקיים ואף לעודד צמיחה מחודשת - אחד המרכזיים שבהם הוא טיפול PRP

PRP (Platelet-Rich Plasma) הוא טיפול המבוסס על ריכוז טסיות דם מהפלזמה של המטופל עצמו, וכולל הזרקה ישירה לקרקפת. מטרת ההליך היא לעורר את זקיקי השיער, לשפר את זרימת הדם ולתמוך ביכולת הטבעית של הגוף לחדש את הצמיחה.

איך עובד טיפול PRP לשיער?

טיפולי PRP לשיער מתחיל בלקיחת דגימת דם מהמטופל. לאחר מכן הדם עובר תהליך של סרכוז, שבו מופרדות הטסיות (Platelets) - רכיבים בדם האחראים לריפוי והתחדשות. את הפלזמה העשירה בטסיות מזריקים ישירות לאזורי הקרקפת שבהם ניכרת דלילות או נשירה.

הזרקות אלה מעוררות את זקיקי השיער הרדומים, מזינות את האזור בחומרים טבעיים המעודדים צמיחה, ומגבירות את זרימת הדם המקומית - מה שתורם לשיפור בריאות הקרקפת והשיער.

יתרונות טיפול PRP לעומת פתרונות אחרים

טיפולי PRP מציעים שורה של יתרונות לעומת פתרונות אחרים, כגון תרופות או השתלות שיער:

טיפול טבעי וללא חומרים כימיים - מבוסס על דם המטופל עצמו .

הליך קצר ובעל תופעות לוואי מזעריות .

אינו דורש זמן החלמה ממושך .

מתאים לנשים וגברים כאחד .

ניתן לשלב עם טיפולים נוספים כמו מזותרפיה או לייזר .

התוצאות אינן מיידיות - לרוב רואים שיפור לאחר 3-4 טיפולים, אך מדובר בתהליך הדרגתי עם פוטנציאל להשפעה ארוכת טווח.

למי מתאים הטיפול?

טיפול PRP לשיער מתאים במיוחד למטופלים הסובלים מנשירה קלה עד בינונית, או כאלה שחווים הידללות שיער במוקדים מסוימים. הוא יעיל גם לאחר השתלת שיער - לצורך חיזוק השתלים ושיפור תוצאות ההשתלה.

בנוסף, נשים לאחר לידה הסובלות מנשירה הורמונלית, או גברים בשלבים מוקדמים של התקרחות תורשתית, יכולים להפיק תועלת רבה מהטיפול.

מה ההבדל בין PRP לשיער לבין טיפולים אחרים?

אחד ההיבטים החשובים בהבנת הייחודיות של PRP לשיער הוא ההבדל בינו לבין טיפולים תרופתיים נפוצים. בניגוד לתרופות כמו מינוקסידיל או פינסטריד, שמביאות לעיתים לתופעות לוואי הורמונליות או מגבלות שימוש, טיפול PRP מבוסס כולו על חומרים טבעיים המופקים מדמו של המטופל. כתוצאה מכך, כמעט ולא קיימים סיכונים לתגובה שלילית או דחייה.

יתרה מזו PRP תורם לא רק לעצירת הנשירה אלא גם לשיפור איכות הקרקפת והמרקם הכללי של השיער. השיער צומח חזק, מבריק ובריא יותר - ולא רק "מפסיק לנשור".

בשל היעילות הגבוהה שלו, PRP הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מתוכנית טיפול כוללת בהתקרחות - לעיתים כשלב מקדים לפני השתלה, לעיתים כתחזוקה שוטפת לאחריה, ולעיתים כטיפול עצמאי במקרים קלים ובינוניים.

למה חשוב לבחור במרפאה מקצועית?

אף שמדובר בהליך בטוח, חשוב מאוד שהטיפול יבוצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ובמרפאה המתמחה בטיפולי שיער מתקדמים. איכות הציוד, ניסיון הצוות הרפואי, ותיאום הציפיות מול המטופל - כל אלה משפיעים באופן ישיר על הצלחת הטיפול.

מרפאת השתלת שיער בחיפה מתקדמת אף מציעה תוכנית טיפולים אישית, מעקב רפואי מסודר ושילוב של כמה שיטות טיפול בהתאם לצרכים.

צעד קטן לעצירת הנשירה - צעד גדול לביטחון העצמי

הבחירה להתחיל טיפול PRP לשיער היא הרבה מעבר להיבט האסתטי - היא צעד משמעותי לשיפור ההרגשה האישית, הביטחון העצמי והתחושה הכללית.