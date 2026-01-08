הפרה שנייה של הסכם הפסקת האש בתוך יממה: הבוקר (חמישי) נורתה רקטה מצפון העיר עזה ונפלה בשטח הרצועה סמוך למוצבי צה"ל, מבלי לגרום לנפגעים.

לאחר השיגור, דובר צה"ל עדכן כי "צה"ל זיהה שיגור כושל שבוצע ממרחב העיר עזה לעבר שטח מדינת ישראל. השיגור נפל בתוך שטח רצועת עזה, בסמוך לבית חולים". בתגובה, צה"ל תקף את נקודת השיגור באופן ממוקד.

מדובר בהפרה השנייה של הפסקת האש בתוך 24 שעות, אחרי ירי אתמול לעבר כוחות צה"ל, באזור שבו מחפש ארגון חמאס אחר החלל החטוף רן גואילי.

לאחר הירי תקף צה"ל בתגובה יעדי טרור וחיסל מחבל בכיר מחמאס.