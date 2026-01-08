רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה, בניגוד לעמדת המשטרה, לשחרר למעצר בית את פאחרי חטיב - נהג האוטובוס שדרס למוות את הנער יוסף איזנטל בן ה-14 בהפגנת החרדים בירושלים.

אתמול ריככה המשטרה את סעיף החשד נגד הנהג מרצח בנסיבות מחמירות להמתה. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצר החשוד בתשעה ימים והשופטת קבעה: "אני מאמינה לנהג שזו הייתה סיטואציה מלחיצה. עם זאת אינני סבורה שנהיגה לתוך ההמון היא אופציה סבירה, שכפי שראינו תוצאותיה קשות".

אלא שהנהג, באמצעות עורכי דינו, פנה לבית המשפט המחוזי וביקש לערער על ההחלטה להאריך את מעצרו. הבוקר, הוחלט לשחרר אותו למעצר בית, בן שלושה ימים.

אירוע הדריסה התרחש שלשום במהלך הפגנה סוערת של הציבור החרדי נגד גיוס לצה"ל. המפגינים חסמו כבישים מרכזיים בירושלים, הבעירו פחים והתגודדו סביב כלי רכב שעברו במקום.

אחד מכלי הרכב שהותקפו, אוטובוס קו 64, הפך למוקד של עימות חריג שהסתיים בטרגדיה.