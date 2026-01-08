שף דניאל ציון ממסעדת 'סורנטו' הכשרה בראשון לציון מגיש מתכון מהיר, קליל ומרענן: פסטת לימונצ'לו עם שמנת, פרמז'ן ולימון טרי.

המנה האיטלקית מתבססת על ספגטי שמתבשל חלקית בלבד, ואז נכנס לרוטב חם של חמאה, שום, יין לבן, תיבול עדין ושמנת מתוקה.

בתום הבישול מצטרפים למנה כוסברה, פרמז'ן נוסף, גרידת לימון וצ'ילי גרוס - לקבלת רוטב סמיך עם איזון מדויק בין חמיצות לרכות.

לדברי השף ציון, "מדובר בפסטה שהיא גם קלילה וגם עשירה. רוטב קרמי עם טוויסט רענן - והכול תוך פחות מעשר דקות".

מצרכים

ספגטי

כף חמאה (+ כף נוספת לסיום)

כפית שום כתוש

יין לבן

קורט מלח

פלפל

סוכר

לימון שלם טרי

150 מ"ל שמנת מתוקה

כוסברה קצוצה

כף פרמז'ן (+ עוד לציפוי)

גרידת לימון

צ'ילי גרוס

אופן ההכנה

זורקים את הספגטי למים רותחים ומבשלים 3 דקות בלבד. בינתיים, מחממים מחבת רחבה על אש גבוהה. מוסיפים כף חמאה וכפית שום כתוש, ומטגנים מעט עד שהשום מזהיב. מוסיפים יין לבן ומאדים את האלכוהול (פלמבה).





פסטה לימונצ'לו סורנטו מתבלים בקורט מלח, פלפל וסוכר. סוחטים לימון שלם טרי לתוך המחבת. מוסיפים 150 מ"ל שמנת מתוקה ונותנים לרתוח. כשהפסטה מוכנה, מעבירים אותה למחבת עם הרוטב. מוסיפים כוסברה קצוצה, כף חמאה נוספת וכף פרמז'ן. נותנים לבעבע עד שמתקבל רוטב קרמי וסמיך. מעבירים לצלחת, מפזרים פרמז'ן, גרידת לימון וצ'ילי גרוס.

כתובת: ברשבסקי 8, ראשון ראשון לציון

הכשרות: חוג חתם סופר, פ"ת

