המשטרה עצרה היום (חמישי) חשוד בתקיפתו של הרב נתנאל אביטן, רב בישיבת ההסדר ביפו, לפני שבוע. הרב הותקף בעת שהלך ברחוב יפת בעיר על ידי ערבי שגם קילל אותו על רקע שנאתו ליהודים וזעק "אללה אכבר". הוא נפגע באורח קל ופונה לבית חולים.

במשטרה ציינו כי לאחר הפעלת אמצעים טכנולוגיים אותר החשוד וברשותו נתפסו אקדח ותחמושת.

מנכ"ל הישיבה משה שנדוביץ סיפר לערוץ 7 על התקרית. "הרב רצה להיכנס לרכב שלו ואז ערבי נתן לו שני אגרופים לפנים, זרק אותו על הרצפה, קילל אותו וברח משם. אנחנו רוצים ביטחון אישי, שיהודים יוכלו להסתובב בנחת ביפו, שהמשטרה תהיה שם ושהעירייה תגנה את האירוע בכל תוקף"

מהישיבה נמסר: "אנו קוראים למשטרת תל אביב ולראשי העיר תל אביב יפו לפעול בכל העוצמה על מנת לשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר היהודיים ביפו".