לקבלת שיעורו של הרב ראובן ששון בכל שבוע לחצו כאן

בחוץ צצים פרחים ועשבים אחרי הסופות של השבועות שעברו, וברשות הרבים נשמעות סיסמאות על צמיחה מתוך משבר. סיסמאות שהיו נכונות תמיד, תפסו תאוצה בשנתיים האחרונות, וכעת חוזרות בתור עידוד להפוך את התקופה של שוך הלהבות (לפחות באופן יחסי) למנוף צמיחה. בפועל, הידיעה הכללית שצריך לקום ו'להמשיך את החיים' לא תמיד עוזרת. לא מעט אנשים מוצאים את עצמם בתחושת דכדוך שגוברת על מסרי העידוד והחיזוק.

שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א עוסק בצמיחה מתוך משבר, לאור פרשת שעבוד מצרים, שכרוכה עם לידה והתרבות. מתוך התבוננות במשבר עצמו, ולא רק בצורך לקום ממנו ולהמשיך הלאה, הוא מבאר את התכלית העמוקה מאחורי המשברים הפוקדים את עם ישראל, ואת העובדה שדווקא התקופות האלה מסוגלות לבנות ולהצמיח קומות חדשות.

השיעור נוגע הן באתגרים במעגל האישי, והן במשברים לאומיים, ומעניק מבט עמוק ומעצים, הנותן כוח ותקווה, בדרך אל צמיחה חדשה, מתוך אמונה בה' ובנשמה הגדולה שבתוכנו. תובנות אלו מעניקות גם דרכי גישה להורים ומחנכים, אל מול אתגרי הנוער.



מלאה הארץ דעה

מידי שבוע, מתפרסם בפלטפורמות שונות שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א מבית מרכז 'מלאה הארץ דעה'. השיעורים נוגעים בסוגיות הכי עמוקות ומשמעותיות בחיינו, ועם זאת, נאמרים בשפה ברורה, ומרתקת ונותנים מבט עומק על עצמינו, על הסביבה והדור שלנו ועל התהליכים העוברים על עם ישראל ועל העולם.

מתוך כל רחבי התורה, סביב פרשת השבוע והמועדים, הרב דולה תובנות ונקודות הסתכלות המשנות חיים ממש ומרימות את המבט להבין את מה שמתרחש בתוכנו וסביבנו, נותנות חומר למחשבה, וכיוונים להתבוננות וכן רעיונות לדבר תורה בשולחן שבת, דיונים משפחתיים, או כיוונים לשיעורים למדריכים ורבנים וכדומה.

מידי שבוע אלפים יושבים לצפות בשיעור, בבית, בדרך לעבודה או תוך כדי ההכנות לשבת.

תטעמו ותבינו...

להצטרפות וקבלת תכנים משני חיים חינם בווצאפ ובמייל >>